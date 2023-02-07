«Торпедо» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Торпедо» — «Адмирал».



Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.38.



«Расскажи кто-нибудь перед началом сезона «Адмиралу», что в феврале на заключительном отрезке регулярки он будет последовательно встречаться с лидерами конференций – «Сибирью» и «Торпедо»… В лучшем случае посмеялись бы. Даже на фоне общемировых катаклизмов. Но жизнь подчас выдаёт такие коленца…



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Несмотря на то что «Сибирь» на Востоке лидирует, а «Торпедо» на Западе занимает лишь второе место, смотрятся нижегородцы, на мой взгляд, убедительнее и основательнее. И если в Новосибирске «Адмирал» тестировали «на укупорку», то в Нижнем Новгороде будут тестировать на скорость. «Торпедо» мало того что молодое, так ещё и отдыхало на сутки больше дальневосточников и никуда при этом не ездило. В общем, гостей попытаются загнать так, чтобы в третьем периоде языки на плечи вывалились и ножки отстёгивались.



«Адмирал», конечно, попытается сыграть в «усушку», у него это неплохо получается. Но не всегда. Предположу, что и на этот раз получится, но частично. То есть большого количества заброшенных шайб мы не дождёмся и тотал не улетит выше 7.5. А в итоге хозяева всё-таки наберут любым способом два очка, даже если «Адмирал» в шестой раз подряд не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 11.14.



Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.



Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.



Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.