«Авангард» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

9 февраля состоится матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» – ЦСКА. Начало – в 16:30 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Авангарда» оценивается в 2.56. На ничью дают коэффициент 3.84.
Букмекеры считают, что матч «Авангард» – ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.84.
Экспресс с коэффициентом 9.28.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.
Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.
Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.
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