«Автомобилист» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 9 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Автомобилист» — СКА.



Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.76.



«То, что у СКА идет мощный разлад в командном механизме, видно уже невооружённым глазом. Об этом говорят и четыре поражения в пяти последних матчах, и тот факт, что до третьего периода матча в Магнитогорске питерцы не знали, что с «Магниткой» делать. Они ещё могут в привычно мощном режиме провести период, но на большее их пока не хватает. А ведь календарь у питерцев точно не самый зубодробительный в лиге.



Лучшие прогнозы на сегодня.



А вот «Автомобилист» потихоньку оживает. Ещё не в каждом матче, ещё не против самых сильных соперников, но всё-таки. «Витязь» в предыдущем туре был препарирован не только образцово-показательно, но ещё и всухую. Но СКА – это совсем не «Витязь», поэтому придётся екатеринбуржцам сильно попотеть.



Тут и статистика на стороне гостей. Представляющие разные конференции соперники чаще встречаются в межсезонье. А в регулярном чемпионате получается пара междусобойчиков. Так вот, первый из них, в Северной столице, армейцы выиграли. Как выиграли и два предыдущих матча в Екатеринбурге в двух предыдущих сезонах. То есть, в принципе, СКА против «Автомобилиста» играть умеет. Но ведь питерцы сейчас отнюдь не в лучшем состоянии.



Резюме. Предполагаю достаточно весёлый матч, в котором заброшенные шайбы будут, а тотал окажется выше 5.5. По итогам матча хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.28.



Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.



Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.



Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.