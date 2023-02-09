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«Автомобилист» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 9 февраля

«Автомобилист» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 9 февраля
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Автомобилист» — СКА.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.76.

«То, что у СКА идет мощный разлад в командном механизме, видно уже невооружённым глазом. Об этом говорят и четыре поражения в пяти последних матчах, и тот факт, что до третьего периода матча в Магнитогорске питерцы не знали, что с «Магниткой» делать. Они ещё могут в привычно мощном режиме провести период, но на большее их пока не хватает. А ведь календарь у питерцев точно не самый зубодробительный в лиге.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Автомобилист» потихоньку оживает. Ещё не в каждом матче, ещё не против самых сильных соперников, но всё-таки. «Витязь» в предыдущем туре был препарирован не только образцово-показательно, но ещё и всухую. Но СКА – это совсем не «Витязь», поэтому придётся екатеринбуржцам сильно попотеть.

Тут и статистика на стороне гостей. Представляющие разные конференции соперники чаще встречаются в межсезонье. А в регулярном чемпионате получается пара междусобойчиков. Так вот, первый из них, в Северной столице, армейцы выиграли. Как выиграли и два предыдущих матча в Екатеринбурге в двух предыдущих сезонах. То есть, в принципе, СКА против «Автомобилиста» играть умеет. Но ведь питерцы сейчас отнюдь не в лучшем состоянии.

Резюме. Предполагаю достаточно весёлый матч, в котором заброшенные шайбы будут, а тотал окажется выше 5.5. По итогам матча хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.28.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.

Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.

Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.

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