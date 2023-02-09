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«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: победа «Северстали» и ТБ 5.5 за 2.20.

«Команда Разина непредсказуема. Сначала три неожиданные победы подряд над грандами (ЦСКА, «Магнитка», «Локомотив»). Потом безвольное домашнее поражение от «Куньлуня». Но сегодня всё же предложил бы поставить на успех «Северстали». Во-первых, хозяевам победа нужнее: гонка за плей-офф со «Спартаком» и минским «Динамо» в самом разгаре. Во-вторых, из-за болезней и травм ряд основных игроков «Торпедо» вне состава.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И берите большой тотал. Обе команды забивать умеют гораздо лучше, чем защищаться. В этой встрече точно будет заброшено больше пяти шайб. Череповчане мотивированы, нижегородцы неидеальны в обороне — значит, проблем с реализацией не будет ни у тех, ни у других. Моя ставка — победа «Северстали» + тотал больше 5.5», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 9.28.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.

Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.

Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.

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