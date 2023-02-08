«Северсталь» — «Торпедо». Отсутствие Ларионова даёт шанс Разину

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» 9 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Северсталь» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — «Торпедо» Нижний Новгород (09.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за попадание в плей-офф. 9 февраля состоятся целых девять матчей. В одном из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце местная «Северсталь» примет «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

На последнем отрезке сезона «Северсталь» смотрится очень собранно. Способствовала улучшению её формы и результатов борьба за плей-офф. Сейчас череповчане располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего следом «Спартака» составляет четыре очка.

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Фора солидная, но расслабляться ещё рано. Впрочем, «сталевары», судя по всему, и не собираются сбавлять обороты. За последние семь игр в регулярном чемпионате КХЛ они потерпели только два поражения – на выезде уступили во встрече с «Салаватом Юлаевым» (1:4), а на домашней арене совсем не закономерно проиграли в матче с «Куньлунем» (2:3).

Также подопечные Андрея Разина обыграли в серии послематчевых буллитов «Барыс» (1:0 Б). Во всех остальных встречах они одержали уверенные победы в основное время. Сначала «сталевары» выиграли в матче с одним из главных конкурентов за место в плей-офф — минским «Динамо» (2:1). Затем они обыграли ЦСКА (4:1), «Металлург» (тоже 4:1) и «Локомотив» (3:0).

«Торпедо» тоже набрало потрясающий ход. Благодаря грамотному руководству Ларионова нижегородцы на некоторое время даже поднялись на вторую строчку в сводной таблице КХЛ. Кроме того, в недавнем матче с лидирующим СКА подопечные Игоря Николаевича одержали победу (2:1 Б), играя без трёх ведущих хоккеистов.

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К последней встрече в регулярном чемпионате КХЛ с «Адмиралом» автозаводцы подходили с серией из побед в шести матчах. Они выглядели явными фаворитами, но незадолго до начала игры стало известно, что Ларионов и числящийся в его тренерском штабе Михаил Васильев будут отсутствовать по состоянию здоровья.

По итогу в матче с «Адмиралом» в Нижнем Новгороде автозаводцы потерпели поражение со счётом 1:3. Сразу вспоминается отъезд Ларионова на торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию победы его бывшей команды «Детройт Ред Уингз» в Кубке Стэнли.

Тогда Профессор пропустил встречу между «Торпедо» и «Локомотивом». Матч закончился крупным поражением нижегородцев со счётом 0:4. Судя по всему, они не могут держать уровень без Ларионова. Для «сталеваров» это очень хорошая новость, ведь предстоящую встречу тренер также пропустит.

Остаётся лишь пожелать Профессору скорейшего выздоровления. Без него градус грядущей игры, к сожалению, вероятнее всего, будет не таким высоким. За соперничеством Ларионова и Разина было очень интересно наблюдать. Две молодые остроатакующие команды, да ещё и под руководством грамотных наставников — прекрасное зрелище.

Кстати, в двух последних играх лучше смотрелись череповчане. Сначала они выиграли в основное время — 3:2, а затем в серии послематчевых буллитов (5:4 Б). Полагаем, в этот раз «сталевары» снова окажутся сильнее. Поставить на их победу в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22.

Ларионов пропустит два матча КХЛ по состоянию здоровья.

Помимо того что предстоящую встречу пропустит Ларионов, солидное преимущество команде из Череповца даёт поддержка домашнего стадиона. Совсем недавно в роли хозяйки она одолела ряд сильных команд, а также дала весьма достойный отпор лидирующему СКА (1:2 Б).

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» 9 февраля 2023 года

«Северсталь» добыла отличные результаты в трёх из четырёх последних встреч в регулярном чемпионате КХЛ. Борьба за попадание в плей-офф прибавляет мотивации. На домашней арене они наверняка обыграют «Торпедо». В последних двух очных встречах Ларионов был на скамейке и то его подопечные потерпели поражения. Без Профессора автозаводцы наверняка проиграют в основное время.

Ставка: победа «Северстали» за коэффициент 2.22.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

Хоккеист «Ак Барса» Петров: «Торпедо» вынесут в плей-офф.

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