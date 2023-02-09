«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Северсталь» — «Торпедо».
Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.75.
«В прогнозе на торпедовский матч предыдущего тура я, естественно, не мог закладываться на отсутствие главного тренера. А он возьми да заболей. А без него «Торпедо» проиграло дома «Адмиралу». Тому «Адмиралу», которого вместе с Ларионовым вынесло на узкой владивостокской площадке. Так сказать, небольшая лекция о роли личности в истории.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Северсталь» тоже проиграла, и тоже дома, и тоже команде сравнимого уровня – «Куньлуню». Но проиграла, на мой взгляд, потому, что очень хотела выиграть. А китайцы давно уже ничего не хотят и играют в своё удовольствие. И на этот раз удовольствие перевесило.
Поражения немедленно сказались на турнирном положении будущих соперников: торпедовцы со второго места слетели на четвёртое, «Северсталь» уступила седьмую строчку минчанам. Но поскольку «Спартак» тоже проиграл, то череповецкое поражение, считай, прошло почти бесследно.
Дальше соперники сыграют в этом сезоне уже в пятый раз. В четырёх предыдущих матчах побеждали непременно хозяева. Побеждали по-разному, в основном за пределами основного времени, строго в одну шайбу, но всё равно побеждали. Но ведь это было с Ларионовым. И тут всё становится ясным.
Нас ждёт средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, превышающим 4.5. По итогам этого матча «Северсталь» наберёт два очка. Наберёт любым способом, но всё равно наберёт», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.28.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.
Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.
Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.
- 9 февраля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:00
- 8 февраля 2023
-
22:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00