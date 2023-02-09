«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Северсталь» — «Торпедо».



Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.75.



«В прогнозе на торпедовский матч предыдущего тура я, естественно, не мог закладываться на отсутствие главного тренера. А он возьми да заболей. А без него «Торпедо» проиграло дома «Адмиралу». Тому «Адмиралу», которого вместе с Ларионовым вынесло на узкой владивостокской площадке. Так сказать, небольшая лекция о роли личности в истории.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Северсталь» тоже проиграла, и тоже дома, и тоже команде сравнимого уровня – «Куньлуню». Но проиграла, на мой взгляд, потому, что очень хотела выиграть. А китайцы давно уже ничего не хотят и играют в своё удовольствие. И на этот раз удовольствие перевесило.



Поражения немедленно сказались на турнирном положении будущих соперников: торпедовцы со второго места слетели на четвёртое, «Северсталь» уступила седьмую строчку минчанам. Но поскольку «Спартак» тоже проиграл, то череповецкое поражение, считай, прошло почти бесследно.



Дальше соперники сыграют в этом сезоне уже в пятый раз. В четырёх предыдущих матчах побеждали непременно хозяева. Побеждали по-разному, в основном за пределами основного времени, строго в одну шайбу, но всё равно побеждали. Но ведь это было с Ларионовым. И тут всё становится ясным.



Нас ждёт средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, превышающим 4.5. По итогам этого матча «Северсталь» наберёт два очка. Наберёт любым способом, но всё равно наберёт», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.28.



Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.



Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.



Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.