«Севилья» – «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Мальорка» в 21-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Севильи» за 1.95.
«Мальорка» продолжает чередовать победы и поражения. Последняя победа над мадридским «Реалом» дома дорогого стоит. Да, был автогол, но «Мальорка» неплохо оборонялась, хотя у «Реала» были моменты, но в целом «Мальорка», можно сказать, эту победу заслужила.
Но какая-то компенсация «Мальорке» прилетит. Хоть она и выиграла, но вполне могла и не добиться трёх очков во встрече с «Реалом». «Мальорка» выигрывает дома, но проигрывает в гостях. И в этом туре ей играть в Севилье.
Севильцы после хорошей серии (три победы в четырёх матчах), чуть-чуть они ситуацию в чемпионате подкорректировали. Сейчас «Севилья» после поражения от «Барселоны» (0:3), конечно, постарается реабилитироваться. У неё для этого всё есть – и состав, и домашняя игра, и болельщики на «Рамон Санчес Писхуан».
Я думаю, «Севилья» помучается, но всё-таки обыграет «Мальорку». Мой прогноз – чистая победа «Севильи» за 1.97».
Экспресс с коэффициентом 9.51.
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