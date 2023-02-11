«Северсталь» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Северсталь» — «Амур».

Ставка: «Амур» не проиграет за 1.94.

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«Нынешний и последний в текущем регулярном сезоне длинный выезд «Амура» не задался. Пока налицо два поражения и одно-единственное очко, героически набранное в Ярославле. Практически весь «стабилизационный фонд», набранный ранее хабаровчанами, пошёл в распыл. И третье поражение подряд почти наверняка вышибет дальневосточников из зоны плей-офф.

У «Северстали» в этом плане дела идут получше. Команда одержала уже четвёртую победу в пяти последних матчах, причём в числе битых череповчанами оказались и «Магнитка», и «Локомотив». То есть «Амур» в принципе вполне себе для «Северстали» съедобен, но ведь будет цепляться до последнего.

Опять-таки все пути прогнозов сходятся в итоге к ничьей в основное время как к результату, в большей или меньшей степени устраивающему обе стороны. Тем более что у них на тот момент остаются 50% шансы забрать и второе очко. Опять-таки ничья – понятие само по себе весьма эфемерное. Кто-то может не доехать, что-то может не долететь.

Поэтому мой прогноз будет выглядеть следующим образом: средний по голевому содержимому матч с тоталом, превышающим 4,5 шайбы. По итогам матча дальневосточники наберут минимум одно очко, то есть не проиграют «Северстали» в основное время. Могут, кстати, и выиграть, если череповчане вновь допустят слабину, как с «Куньлунем».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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