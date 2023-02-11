Константин Генич сделал прогноз на матч Примеры «Альмерия» — «Бетис»

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Альмерия» – «Бетис» в 21-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: «Бетис» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Альмерия» будет принимать «Бетис». «Альмерия» — крепкий середняк в чемпионате Испании, очень неплохо команда играет дома, но иногда что-то может и на выезде зацепить. На сей раз играют против «Бетиса», который, казалось, дома никому не проигрывает, но в последних двух матчах севильцы у себя уступили.

Три последние победы «Бетис» одержал на выезде. Очень неровно играет команда Мануэля Пеллегрини. Два поражения у «Бетиса» подряд. И оба поражения, как мы понимаем, домашние.

Матч в Альмерии. «Бетис» обладает неплохим подбором игроков, но в последнее время, может быть, немножечко задохнулся от своего графика. Была неделя чтобы отдохнуть и подготовиться ко встрече. Думаю, «Бетис», располагая более квалифицированным подбором игроков, конечно, здесь не должен проигрывать. И вряд ли эта игра получится суперрезультативной и суперъяркой.

Когда надо, «Бетис» может сыграть хорошо и качественно на результат, а не ввязываться в перестрелку, как это было в последнем туре в матче с «Сельтой». Тогда уступили дома – 3:4.

Мой прогноз — «Бетис» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за вполне достойный коэффициент 1.80».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Галтье заявил, что Месси восстановится к матчу с «Баварией».

Прогноз на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.70.

Георгий Джикия: Дзюба и Смольников — огромные молодцы.

Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» с коэффициентом 3.60.