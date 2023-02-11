«Севилья» — «Мальорка»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Севилья» — «Мальорка».

Ставка: победа «Севильи» за 1.82.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Севилья» начала подавать признаки жизни в текущем году и добыла три победы в пяти предыдущих турах. Это помогло команде покинуть опасный сектор таблицы, но расслабляться ещё очень рано. Футболисты стали действовать более агрессивно в нападении и на своей арене будут настроены решительно, рассчитывая исключительно на выигрыш в матче с не самым серьёзным соперником.

«Мальорка», в свою очередь, прибудет в приподнятом настроении после неожиданного выигрыша в столице у «Реала». Клуб закрепился в середине таблицы и уже угрожает представителям еврокубковой зоны, что только повысит мотивацию футболистов перед выездом в Севилью. Однако клубу редко везёт в очных встречах с красно-белыми на их поле, и зацепиться там за очки будет непростой задачей.

На мой взгляд, в этой паре стоит отдать предпочтение принимающей стороне. «Севилья» поправила уровень футбола, наладила игровые связи впереди и будет чрезвычайно сильно мотивирована. Да и три победы кряду в родных стенах придадут дополнительных эмоций команде.

Я считаю, что «Мальорка» попытается вновь сыграть вторым номером, но для позитивного результата с таким заряженным на успех соперником этого может не хватить. Мой прогноз — победа «Севильи» за коэффициент 1.92».

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