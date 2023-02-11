«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: трансляция матча, по какому каналу покажут, прямой эфир

11 февраля состоится финальный матч клубного чемпионата мира «Реал» (Мадрид) – «Аль-Хиляль». Начало игры — в 22:00 мск.

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Аль-Хиляля» оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Букмекеры считают, что матч «Реал» (Мадрид) – «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.

Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол «Аль-Хиляля» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 10.07.

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