«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: трансляция матча, по какому каналу покажут, прямой эфир

11 февраля состоится финальный матч клубного чемпионата мира «Реал» (Мадрид) – «Аль-Хиляль». Начало игры — в 22:00 мск.
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Аль-Хиляля» оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 6.00.
Букмекеры считают, что матч «Реал» (Мадрид) – «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.
Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол «Аль-Хиляля» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.
Экспресс с коэффициентом 10.07.
Сборная России вышла в финал Кубка Легенд.
Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Аль-Хиляль».
Дзюба: в Турции понял, что русская земля — это моё.
Пареха: очень непривычно, что российских клубов нет в еврокубках.
- 11 февраля 2023
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