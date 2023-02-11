Прогноз на матч НХЛ «Бостон» — «Вашингтон»

Представляем вашему вниманию прогноз на встречу НХЛ «Бостон» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Бостона» за 1.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды возвращаются в регулярный чемпионат после паузы, которая затянулась на девять дней. Этот перерыв был весьма кстати для обоих клубов.

«Бостон» проиграл в трёх из четырёх последних матчей, и это при том, что за весь сезон до этого у «медведей» не было ни одной серии из двух поражений подряд. Благодаря ударным победным сериям, последняя из которых продлилась шесть матчей, «Бостон» является лидером регулярного чемпионата.

Александр Овечкин подзарядил батарейки на Матче всех звёзд НХЛ. И это тоже было весьма кстати. Российский нападающий «Вашингтона» не набирал очков в двух матчах подряд. Теперь можно с новыми силами продолжать сокращать отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Осталось 82 шайбы.

Шансов в гостях у лучшей команды лиги у «Вашингтона» маловато. «Бостон» после паузы вернётся на победную тропу».

Экспресс с коэффициентом 10.07.

Панарин: Тарасенко умеет всё, особенно — бросать.

Третьяк: Тарасенко докажет полезность в «Рейнджерс».

Майоров: Малкин мне ближе, чем Овечкин.