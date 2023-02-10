«Бостон» — «Вашингтон». Овечкину нужен другой источник энергии

11 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Вашингтон». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 1.95. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» 11 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бостон» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (11.02.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 11 февраля состоятся целых 11 встреч. В одной из них на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне померяются силами местный «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 23:30 мск.

«Бостон» в текущем сезоне просто неудержим. На данный момент он возглавляет сводную таблицу НХЛ. Отрыв от догоняющей «Каролины» составляет целых семь очков. За 51 матч подопечные Джима Монтгомери потерпели всего лишь 12 поражений. Чаще всего клуб проигрывал во встречах на выезде.

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За 26 игр на домашней арене «Брюинз» уступили только четыре раза. Причём лишь однажды проиграли по итогам 60 минут. Также они дважды выиграли в серии послематчевых буллитов и столько же раз в овертайме. Во всех остальных матчах одержали уверенные победы в основное время.



Особый вклад в результаты «медведей» привнёс Давид Пастрняк. Техничный чешский форвард набрал за 51 игру 72 (38+34) очка по системе «гол+пас». Он располагается на второй строчке в списке лучших снайперов НХЛ, а также на четвёртом месте в таблице лучших бомбардиров.

Совсем недавно Пастрняк участвовал в Матче звёзд НХЛ. В составе Атлантического дивизиона он стал победителем турнира. В полуфинале команда чешского нападающего обыграла Столичный дивизион, за который выступал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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37 летний россиянин в текущем сезоне демонстрирует отличный уровень игры и бьёт рекорды. Безусловно, провальные матчи у него были, но таковых совсем немного. За 52 встречи в регулярном чемпионате Овечкин набрал 54 (32+22) очка. Сейчас он идёт на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 812 голами. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 82 шайбы.

Мотивации у Александра предостаточно. Однако его команда, выдав в декабре потрясающую серию, утратила стабильность и угодила в чёрную полосу. За последние 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталз» одержали только четыре победы. Причём лишь одну из них в основное время — во встрече с располагающейся в самом низу сводной таблицы «Аризоной» (4:0).

Также «Вашингтон» обыграл в серии послематчевых буллитов «Питтсбург» (3:2 Б). В овертайме он выиграл в матчах с «Айлендерс» (4:3 ОТ) и замыкающим сводную таблицу НХЛ «Коламбусом» (тоже 4:3 ОТ). Во всех остальных случаях потерпел поражения в основное время.

Ко всему прочему недавно угодил в лазарет нападающий «столичных» Том Уилсон. Он не смог принять участия в последнем матче в НХЛ с «Коламбусом» из-за повреждения нижней части тела. Форвард и так пропустил первую половину сезона из-за жуткой травмы. Не успел толком набрать форму и вот опять выбыл из строя.

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Всё свидетельствует в пользу «Бостона». Поставить на его победу в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Пять из шести последних очных встреч во всех официальных турнирах закончились именно так. И это при том, что лишь две из шести проходили на домашнем стадионе «Брюинз».

Совсем недавно Овечкин признался, что когда-то массажист порекомендовал пить колу, якобы она придаёт силы. Россиянин признался, что не знает, придаёт ли она точно энергию, но вроде работает. Вряд ли этот напиток поможет избежать поражения в матче с «Бостоном».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» 11 февраля 2023 года

«Бостон» не знает себе равных в текущем сезоне. Его лидеры пребывают в прекрасном тонусе. Особенно здорово «Брюинз» выступают на домашнем стадионе. 18 побед в основное время в 26 матчах говорят сами за себя. «Вашингтон», в свою очередь, угодил в кризис. Несмотря на старания Овечкина, «Кэпиталз» добыли очень плохие результаты в последних 10 встречах. История последних очных матчей во всех официальных турнирах всецело на стороне победы «медведей» в основное время. Полагаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: победа «Бостона» за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 11.51.

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