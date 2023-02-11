«Бостон» — «Вашингтон»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славин дал прогноз на игру чемпионата НХЛ «Бостон» – «Вашингтон».

Ставка: победа «Бостона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это вторая встреча соперников из трёх предусмотренных расписанием. В октябре в столице США «медведи» выиграли – 5:2. За пять месяцев чемпионата «Бостон» не допустил ни единого срыва и сейчас с большим отрывом возглавляет общую таблицу НХЛ. От того же «Вашингтона» его отделяют аж 23 очка! «Столичные» на Востоке сейчас на седьмом месте, вся битва за плей-офф у них впереди.

Интересно, что, в отличие от большинства команд лиги, «Брюинз» и «Кэпиталз» после десятидневной паузы на Матч звёзд ещё не провели ни одной встречи! Значит, оба клуба будут заржавевшими и по функциональному состоянию никто не получит преимущества. В такой ситуации на первый план выходит общий уровень мастерства, а положение в таблице свидетельствует, что оно выше у «медведей».

К тому же у бостонцев дополнительная мотивация в том, что давно не играли дома – с 23 января! Болельщики истосковались по любимцам, а я был в этом городе и смог лично убедиться, насколько у «Брюинз» преданные и требовательные болельщики. Громогласная поддержка хозяевам обеспечена!

Словом, по всем раскладам «Бостон» обязан обыгрывать нестабильный, перегруженный ветеранами «Вашингтон» — пусть и в дополнительное время. А чтобы увеличить коэффициент, можно ставку на победу хозяев совместить с тем, что в игре забросят не менее пяти шайб».

Экспресс с коэффициентом 10.07.

Майоров: Малкин мне ближе, чем Овечкин.

Третьяк: Тарасенко докажет полезность в «Рейнджерс».

Панарин: Тарасенко умеет всё, особенно — бросать.

Прогноз на матч «Бостон» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.04.