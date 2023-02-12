«Северсталь» — «Амур»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала хабаровский «Амур».
Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).
На восьмой минуте Руслан Абросимов, реализовав большинство, вывел череповчан вперёд. На 11-й минуте Руслан Педан с передачи Ивана Николишина сравнял счёт. На 15-й минуте Яков Рылов во второй раз поразил ворота хозяев.
На 20-й минуте Егор Морозов восстановил равенство — 2:2. На 34-й минуте Игорь Гераськин забросил третью шайбу череповчан в матче. На 40-й минуте Станислав Бочаров сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Егор Морозов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 13 февраля в Череповце сыграет с «Локомотивом». «Амур» 14 февраля примет «Автомобилист».
Экспресс с коэффициентом 10.07.
Майоров: Малкин мне ближе, чем Овечкин.
Третьяк: Тарасенко докажет полезность в «Рейнджерс».
Кожевников: Тарасенко — мастер с большой буквы.
Майоров: Овечкин — замечательный физкультурник, но зачем о нём столько писать?
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