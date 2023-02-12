«Вильярреал» — «Барселона»: трансляция матча, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

12 февраля состоится матч 21-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Барселона». Начало – в 23:00 мск.
Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Вильярреала» оценивается в 4.50. На ничью дают коэффициент 4.04.
Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» – «Барселона» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.14.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.
«Реал» обошёл «Барселону» по количеству трофеев.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.
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