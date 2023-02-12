Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от Гретцки до 80 голов

12 февраля состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе». Начало встречи — в 21:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех «Шаркс» идёт за 3.70. На ничью предлагают поставить за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50.

Александр Овечкин взял передышку, но вскоре может вновь порадовать результативностью. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки составляет 82 гола, но если россиянин оформит дубль во встрече с «Сан-Хосе», то сможет сократить разрыв до 80 шайб.

Сделать ставку на гол Овечкина можно с коэффициентом 1.55. Поставить на индивидуальный тотал Александра больше 1.5 шайбы можно за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

«Сегодня был мой день». Панарин — о первом покере в НХЛ.

Прогноз на матч «Авангард» — «Динамо» Мн с коэффициентом 2.28.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Сан-Хосе» с коэффициентом 2.85.

Панарин и Кемпе стали авторами уникального достижения в НХЛ.