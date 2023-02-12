Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от Гретцки до 80 голов

12 февраля состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе». Начало встречи — в 21:30 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех «Шаркс» идёт за 3.70. На ничью предлагают поставить за 4.50.
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50.
Александр Овечкин взял передышку, но вскоре может вновь порадовать результативностью. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки составляет 82 гола, но если россиянин оформит дубль во встрече с «Сан-Хосе», то сможет сократить разрыв до 80 шайб.
Сделать ставку на гол Овечкина можно с коэффициентом 1.55. Поставить на индивидуальный тотал Александра больше 1.5 шайбы можно за 2.11.
Экспресс с коэффициентом 15.30.
«Сегодня был мой день». Панарин — о первом покере в НХЛ.
Прогноз на матч «Авангард» — «Динамо» Мн с коэффициентом 2.28.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Сан-Хосе» с коэффициентом 2.85.
Панарин и Кемпе стали авторами уникального достижения в НХЛ.
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