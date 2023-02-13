«Лидс» — «МЮ»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграли

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

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Первый гол в матче на 80-й минуте забил нападающий гостей Маркус Рашфорд. Ему ассистировал Люк Шоу. Через пять минут аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо с передачи Ваута Вегорста установил окончательный счёт в матче — 2:0.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 46 очков после 23 матчей. «Лидс Юнайтед» находится на 17-й строчке, заработав 19 баллов после 22 игр. Лидирует «Арсенал» (51).

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