«Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Авангард» — «Динамо» (Минск).
Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 2.69.
«Минчане проиграли в предыдущем туре в Екатеринбурге. Но это совершенно не страшно, пока проигрывает «Спартак». На данный момент восьмую команду Западной конференции, минское «Динамо», отделяет от красно-белых три очка, и начинать волноваться «зубрам» можно будет, когда эта дистанция сократится хотя бы до двух очков. Что маловероятно, учитывая, какой календарь у «Спартака» в концовке регулярного чемпионата.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Спартак»-то два раза подряд играет с московским «Динамо», а там красно-белым мало что светит. Поэтому минчане в Омске немного подёргаются, скорее, для приличия. Пойдёт – попытаются вцепиться в результат. Не пойдёт – да и пёс с ним, убиваться никто не станет.
Вдобавок матч вполне может получиться достаточно весёлым по количеству заброшенных шайб – именно по причинам, указанным в предыдущих абзацах. Но тут надо быть осторожным, поэтому спрогнозирую тотал выше 4.5. А по итогам, баю, «Авангард» наберёт свои два очка, и, пожалуй, справится с этим в основное время. Играет-то дома, перед своими болельщиками, да и отнюдь не против СКА», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.04.
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