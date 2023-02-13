«Сочи» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 13 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Сочи» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТБ 5.5 за 3.26.
«В предыдущем туре сочинцы выполнили план по победам, быть может, уже до конца чемпионата. По крайней мере, в предстоящие три-четыре матча им на эту тему можно не беспокоиться. Более того, южане установили для себя рекорд сезона, забросив «Куньлуню» целых семь шайб. Тут, конечно, ещё тот «Куньлунь». Который выигрывал после первого периода 2:0, а после второго совсем бросил играть.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Салават», конечно, совсем другое дело. И так весело раздавать всё, что нажито непосильным трудом, точно не станет. И если уж сочинцы будут пребывать в благочинном благолепии после предыдущей победы, то могут получить от «Салавата» столько, что в двух руках не унести.
Несмотря на то что в гостях «Салават» играет разнообразные защитные варианты, шайб в предстоящем матче будет заброшено немало, а тотал начнёт складываться от 5.5 и выше. А по итогам матча гости не только должны побеждать, но и обязаны это делать в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.04.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Витязь» с коэффициентом 2.01.
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Прогноз на матч «Сочи» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 1.91.
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