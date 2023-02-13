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«Сампдория» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

«Сампдория» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Сампдория» — «Интер».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.87.

«Сампдория» после череды поражений в прошлом туре начала подавать признаки жизни и не уступила на выезде крепкой «Монце», сумев дважды отличиться в воротах оппонента. Это принесло генуэзцам одно очко и явно подняло настроение перед приездом миланского гранда. Клуб ещё далек от безопасного сектора таблицы, но будет до последнего бороться за сохранение прописки в элите.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Интера», то команда продолжает преследовать лидера чемпионата в лице «Наполи», но получается это не самым лучшим образом. Миланцы порой допускают осечки в необязательных случаях, и расстояние до вершины только увеличивается, учитывая безошибочность конкурента. В Геную «нерадзурри» прибудут исключительно за тремя очками и попытаются выиграть крупно для поднятия духа в коллективе.

На мой взгляд, в этой паре стоит ждать открытого футбола и высокой итоговой результативности. «Сампдория» в прошлом туре показала, что не собирается сдаваться, и продемонстрировала неплохой футбол в нападении. Да и миланцы будут активны на протяжении всей игры, имея отличный состав впереди и надеясь на успех в противостоянии. Я считаю, что голов будет немало, учитывая все предматчевые расклады», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.04.

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