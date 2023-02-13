«Сочи» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.51.
«В нынешнем сезоне команда из Сочи разочаровывает. Такого слабого выступления в КХЛ я не припомню давно, а ведь у сочинцев есть много перспективной молодёжи, с которой нужно работать, и делать это должен опытный специалист. Ничего плохого не хочу сказать в адрес нынешнего тренера сочинцев, но до уровня работы в КХЛ он пока явно не дотягивает. Опытный Сергей Светлов явно не справился со своей задачей.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В таблице Востока такая ситуация, что тот же «Салават Юлаев» может быть как вторым, так и седьмым. В Сочи, безусловно, нужно брать два очка и делать это как можно проще, в основное время. Уфимцы со своей задачей обязаны справиться. Моя ставка – победа «Салавата Юлаева» в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 6.04.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Витязь» с коэффициентом 2.01.
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Прогноз на матч «Сочи» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 1.91.
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