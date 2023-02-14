«Милан» — «Тоттенхэм»: прогноз Кузьмича на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Популярный блогер Кузьмич дал прогноз на матч «Милан» – «Тоттенхэм» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 2.13.
«Милан» находится в очень плохой форме и не выигрывал в шести матчах подряд перед победой над «Торино», причём соперник мог реализовать один из трёх своих убойных моментов, но не удалось. «Милан» сейчас находится в состоянии кризиса.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Тоттенхэм» сейчас также не блещет. В последнем туре проиграл «Лестеру», но до этого было три победы, в том числе и над «Ман Сити». «Шпоры» не в лучшей форме, но в порядке.
В предстоящем матче я буду брать победу гостей с форой (0). Можно пробовать и чистую победу «Тоттенхэма», но тут уже решать вам», — сказал Кузьмич.
Экспресс с коэффициентом 8.82.
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Прогноз на матч «Милан» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.35.
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