«Милан» — «Тоттенхэм»: ставка Артура Петросьяна на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм».



Ставка: «Милан» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.94.



«Возвращается Лига чемпионов. Поговорим о матче вторника, в котором «Милан» примет «Тоттенхэм». В принципе, обе команды в текущем сезоне больше разочаровывают своей игрой. Обе команды в своих чемпионатах находятся на пятом месте.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В прошлом сезоне «Милан» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет, но в этом году игроки не отличаются усердием и не так отрабатывают на поле, как в прошлом сезоне. Казалось бы, есть немало интересных персонажей в стане «Милана», на которых можно было бы строить игру, но что-то не выходит. В этом году «Милан» уже три раза крупно проиграл: «Интеру», «Лацио» и «Сассуоло». В последней игре с «Торино» удалось победить впервые за последние 10 матчей. Есть надежды, что дела пойдут в гору.



Впереди Лига чемпионов, и тут уже другая степень мотивации должна быть. Понятно, что в чемпионате Италии уже бороться не за что, а вот на европейской арене можно попробовать забраться как можно дальше.



«Тоттенхэм» в большей части матчей в основном разочаровывает своей игрой, а радует разве что эффективностью, реализацией игровых моментов, тем, как раз за разом шпорам удаётся выгрызать результаты. Далеко не всё получается, но каким-то итальянским образом «Тоттенхэм» раз за разом побеждает. Однако в последнем матче уступил «Лестеру». Кроме того, в матче с «Миланом» у шпор не будет Льориса и двух ключевых игроков полузащиты, через которых проходят все атаки. Из-за этого Кейн большую часть времени будет на голодном пайке.



Мне кажется, что статус матча должен заставить игроков «Милана» прыгнуть выше головы. Рискну предположить, что «Милан» не проиграет в этом матче, а мы увидим максимум три мяча», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 8.82.



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Прогноз на матч «Милан» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.35.



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