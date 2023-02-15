«Брюгге» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Брюгге» – «Бенфика» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: «Бенфика» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.67.



«На мой взгляд, эта пара одна из самых предсказуемых в 1/8 финала. «Брюгге» смог удивить на групповой стадии, когда досрочно вышел в плей-офф. Замечательно команда играла в обороне, но ей и везло, конечно. Плюс свои моменты бельгийцы использовали образцово. Но сезон у «Брюгге» провальный. В чемпионате пока только четвёртое место, отставание от лидера в 20 очков. После чемпионата мира была одержана только одна победа, да и то над командой, которая рискует вылететь.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Бенфики» до последнего матча всё было идеально – побеждали, наращивали отрыв от «Порту». Но тут в кубковой игре уступили «Браге» по пенальти. Очень нервная встреча, много карточек, борьбы. Сил и эмоций она отняла много, и не собиралась «Бенфика» вылетать в четвертьфинале.



Не рискну взять победу португальцев как раз из-за матча с «Брагой». Но уверен, что «Бенфика» в Бельгии не уступит. Она класснее, опытнее, у неё более глубокий состав. В принципе, и те и другие мало пропускают, поэтому предложу ставку – «Бенфика» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Тут гости могут и выиграть 2:1 или 2:0, но не исключал бы варианты 0:0 и 1:1», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.



Захарян отказался переходить в «Галатасарай».



Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.