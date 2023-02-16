«Аякс» — «Унион»: прогноз Константина Генича на игру 1/16 финала ЛЕ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» – «Унион» (Берлин) в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.92.
«Жду результативный, «верховой» матч от встречи «Аякса» и берлинского «Униона». Как-то мало говорят про берлинцев, но посмотрите на их результаты. Они впечатляют. В 2023 году «Унион» ещё никому не проигрывал, зато обыграл «Вольфсбург», который хорошо идёт в чемпионате, «РБ Лейпциг».
Вообще, сейчас «Унион» — вторая команда в немецкой Бундеслиге и всего на одно очко отстаёт от «Баварии». И эта 10-матчевая или даже 12-матчевая победная серия выглядит очень впечатляюще.
Как правило, у «Униона» матчи результативные, случается обмен забитыми мячами. «Аякс» может поиграть на нервах своих болельщиков, как это было в последнем туре, в матче с «Валвейком», когда после первого тайма горели 0:1, а затем перевернули ход встречи и выиграли – 3:1.
Думаю, «Аякс» точно пропустит от «Униона», который хорошо бежит в контратаку. Но и, скорее всего, «Аякс» дома, на «Йохан Круифф Арене», сумеет забить.
Я бы рассмотрел «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» или же просто «тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.92. Я думаю, что «Аякс» — «Унион» — это матч про голы».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Прогноз на матч «Шахтёр» — «Ренн» с коэффициентом 3.88.
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