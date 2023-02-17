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«Байер» — «Монако»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, кто победил, какой счёт

17 февраля завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» принимал «Монако». Команды встретились на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучал в 23:00 мск. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Монако».

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Гости быстро вышли вперёд в этой встрече, когда нападающий Брил Эмболо столкнулся плечом в плечо с голкипером Лукашем Градецки, от которого мяч закатился в ворота.

Хозяева смогли сравнять только на 48-й минуте — гол на счету Муссы Диаби. Через девять минут немецкий клуб вышел вперёд благодаря голу Флориана Вирца.

На 71-й минуте российский полузащитник Александр Головин был заменён, вместо него вышел Элиот Матазо. Через три минуты «монегаски» сравняли благодаря дальнему удару Крепена Дьятта.

На 90+2-й минуте Аксель Дисаси решился на дальний удар с 30 метров, который в итоге принёс победу французам — 3:2.

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