«Севилья» — ПСВ: результат матча Лиги Европы, как сыграли, кто победил, какой счёт

Завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимала ПСВ. Встреча началась в 23:00 мск.
В первом тайме «Севилья» имела множество возможной для взятия ворот, и случилось это только на 45+2-й минуте — гол забил Юссеф Эн-Несири с передачи Хесуса Наваса.
В начале второй половины «Севилья» добилась максимального комфортного для себя счёта. Сначала Лукас Окампос сделал счёт 2:0 на 50-й минуте, а через пять минуте Неманья Гудель довёл результат до разгромного.
Матч завершился уверенной победой «Севильи» со счётом 3:0.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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