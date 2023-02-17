«Севилья» — ПСВ: результат матча Лиги Европы, как сыграли, кто победил, какой счёт

Завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимала ПСВ. Встреча началась в 23:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом тайме «Севилья» имела множество возможной для взятия ворот, и случилось это только на 45+2-й минуте — гол забил Юссеф Эн-Несири с передачи Хесуса Наваса.

В начале второй половины «Севилья» добилась максимального комфортного для себя счёта. Сначала Лукас Окампос сделал счёт 2:0 на 50-й минуте, а через пять минуте Неманья Гудель довёл результат до разгромного.

Матч завершился уверенной победой «Севильи» со счётом 3:0.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

«ПСЖ» может вернуть Томаса Тухеля на пост главного тренера.

«ПСЖ» не пойдёт на всё ради продления контракта с Месси.

Отец Месси: не думаю, что Лео вернётся в «Барселону».

Гаджиев ответил, дадут ли шанс Дзюбе установить рекорд за сборную.