«Сассуоло» — «Наполи»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Серии А «Сассуоло» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 1.96.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сассуоло» довольно неплохо выглядит после возобновления чемпионата и не уступает в четырёх турах кряду, добыв две весомые победы — над «Миланом» и «Аталантой». Клуб поправил непростое турнирное положение и в отличном расположении духа примет лидера таблицы. Команда достаточно хорошо организована в последнее время и редко допускает осечки в обороне, что придаст убедительности в собственных атаках.

Что касается «Наполи», то клуб продолжает штамповать победы в чемпионате и остановить ход неаполитанцев будет чрезвычайно непросто. Убедительный выигрыш у «Кремонезе» обеспечил клубу отрыв от ближайшего конкурента в лице «Интера» в 15 очков, что очень много для Италии. Хвича Кварацхелия вновь сумел порадовать местную публику своей отличной игрой и находится в очень хорошем тонусе, как и все остальные игроки команды.

На мой взгляд, в этой паре есть фаворит, хотя настрой «Сассуоло» на игру будет запредельным. Хозяева неплохо смотрятся в последнее время, но ход «Наполи» сейчас настолько мощный, что его невероятно сложно будет остановить. Я считаю, что домашний клуб не сможет найти в себе силы и ресурсы для такого подвига и уступит по итогу, учитывая подавляющее превосходство соперника по всем ключевым параметрам.

Мой прогноз — фора (-1) на «Наполи» за коэффициент 1.96».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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