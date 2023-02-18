«Бетис» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Вальядолид» в 22-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка 1: победа «Бетиса» за 1.65.

Ставка 2: победа «Бетиса» с форой (-1) за 2.06.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бетис» у себя дома на «Бенито Вильямарин» будет принимать «Вальядолид» в ближайшем туре чемпионата Испании. Последние игры с участием «Бетиса», как правило, получаются результативными. Но вряд ли это можно приписать к матчам с «Вальядолидом», потому что редки случаи, когда команды выдают что-то событийное и очень результативное.

В последних пяти матчах между этими командами они только раз сыграли «вершок», и это было в Кубке Испании в начале 2022 года, когда «Бетис» выиграл на выезде – 3:0.

«Вальядолид» в последних матчах неплохо смотрится. Три матча подряд он не пропускает. Соответственно, в них «Вальядолид» не проигрывал, были две сухие победы подряд над «Валенсией» и «Сосьедадом». А в последнем туре «Вальядолид» сыграл 0:0 с «Осасуной», но, как мне кажется, с атакой «Бетиса» гостям будет очень сложно справиться.

Думаю, «Бетис» выиграет. Просто чистая победа «Бетиса» идёт за 1.65. Скромно, но нормально. Можно попробовать сыграть с форой (-1) за коэффициент пожирнее – 2.06. В случае победы в один мяч будет расход, но что-то мне подсказывает, что «Бетис» может выиграть 2:0 или 3:1. Что-то из этой области».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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