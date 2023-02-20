«Витязь» – «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Витязь» – «Северсталь».



Ставка: победа «Витязя» и ТМ 5.5 за 3.45.

«Классический для конца регулярки матч, где одной команде нужно всё, а другой – ничего. «Витязь» уже проводит лучший сезон (клубные рекорды по очкам и победам). Он уже шестой на Западе, без возможностей подняться вверх или упасть вниз. А вот Череповцу победа нужна как воздух, ибо седьмой посев даёт минимальный шанс на проход первого раунда (ведь вторым ещё может стать «Торпедо»).



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но я всё равно думаю, что выиграют хозяева. Во-первых, «Витязь» не валяет дурака и никому не дарит очки. Только в последние дни дали бой сверхмотивированному «Нефтехимику» и грохнули «Динамо». Во-вторых, «Северсталь» вымоталась в субботнем матче, где пришлось биться и против «Спартака», и против травм, и против судей. Прогнозирую скучноватую победу «Витязя», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 17.28.



Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» с коэффициентом 2.88.



Капризов вышел на первое место по голам среди россиян в текущем сезоне.



Прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.50.