«Витязь» — «Северсталь». Разину пора выдохнуть

Череповчане добыли путёвку в плей-офф, но тренеру этого мало. Может, всё таки лучше сбавить обороты?

20 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Северсталь». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» 20 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Витязь» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» (20.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Определилось большинство участников плей-офф. 20 февраля состоятся пять матчей. В одном из них на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе «Витязь» примет «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Во второй половине сезона «Витязь» смотрится очень собранно. Отчасти способствовала его качественному росту борьба за плей-офф. За последние 22 матча в регулярке подопечные Вячеслава Буцаева потерпели только шесть поражений. Причём во всех случаях они уступили на выезде.

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Также «богатыри» в овертайме обыграли лидирующий СКА (6:5 ОТ) и «Металлург» (5:4 ОТ). В серии послематчевых буллитов они выиграли в матчах с «Трактором» (4:3 Б) и снова «Металлургом» (2:1 Б). Во всех остальных встречах одержали победы в основное время, порадовав своих болельщиков качественной командной игрой.

Примечательно, что «Витязь» в этом временном промежутке разгромил на выезде как раз «Северсталь» (4:1), а также уверенно обыграл московское «Динамо» (3:1) в последнем матче в КХЛ. Главным героем встречи с бело-голубыми стал Максим Дорожко. Талантливый голкипер совершил целых 45 сейвов. Единственную шайбу он пропустил лишь на 47-й минуте, при игре в меньшинстве.

Таким образом, «Витязь» закрепился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущей следом «Северстали» составляет семь очков. У подопечных Андрея Разина есть ещё игра в запасе. Совсем недавно тренер отметил, что у его подопечных есть шанс сместить «богатырей» на седьмую строчку. Так ли это на самом деле?

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«Северсталь» тоже заметно прибавила во второй половине сезона. За последние 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ она потерпела только три поражения — во встречах с «Салаватом Юлаевым» (1:4), «Куньлунем» (2:3) и «Локомотивом» (0:1 Б). Также череповчане три раза выиграли в серии послематчевых буллитов. Всё остальное — победы в основное время.

Причины успеха «сталеваров» кроются в нескольких аспектах. Во-первых, большая часть матчей проходила на домашнем стадионе. Во-вторых, добавляла «Северстали» мотивации очень напряжённая борьба с минским «Динамо» и московским «Спартаком» за место в плей-офф.

К слову, в последней встрече в регулярном чемпионате КХЛ череповчане обыграли как раз «Спартак» (3:1), чем гарантировали себе место в плей-офф. Выиграли они не совсем закономерно. Судьи не засчитали чистейший гол «Спартака» при счёте 1:2. Этот момент оказался переломным.

Через две минуты череповчане забили третий гол, упрочив своё преимущество. В послематчевом интервью Разин признался, что тоже остался недоволен судейством. Тренер заявил, что не станет давать комментариев по данному поводу. Он подчеркнул, что тоже хотел спросить про некоторые моменты, что и как.

Так или иначе, Разин, как кажется, выжимал все соки из своих подопечных на последнем отрезке сезона. Вряд ли у «сталеваров» осталось много сил на финальную часть регулярки. Может быть, тренеру стоит поберечь энергию своих хоккеистов для плей-офф? Всё равно ниже седьмой строчки они уже гарантированно не спустятся.

«Витязь» выглядит фаворитом. Домашний стадион даёт ему солидное преимущество. За 32 матча дома «богатыри» проиграли только 12 раз. Думается, они одержат победу в предстоящем матче. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Череповчане испытывают серьёзнейшие проблемы с выездами. За 31 встречу на выезде они добыли только 10 побед — шесть в основное время, две в овертайме и две в серии послематчевых буллитов. Хуже «сталеваров» на выезде выступают только две команды, располагающиеся на самом дне сводной таблицы КХЛ — «Куньлунь» и «Сочи».

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» 20 февраля 2023 года

«Витязь» не проиграл ни в одном из девяти последних матчей на домашней арене. Также он одержал победу в последней очной встрече, на выезде. Думается, выиграют «богатыри» и в этот раз. «Северсталь» испытывает серьёзные проблемы с выездами. К тому же череповчане совсем недавно гарантировали себе попадание в плей-офф. Мотивации у них наверняка стало гораздо меньше.

Ставка: победа «Витязя» в матче за коэффициент 1.78.

Экспресс с коэффициентом 13.02.

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