«Унион» Берлин – «Аякс»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Унион» Берлин – «Аякс» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.94.
«Результат первой встречи этой пары в Лиге Европы – нулевая ничья. И это оставляет немцам неплохие шансы. Но тут нужно понимать, что у «Униона» в выходные важнейшая игра с «Баварией». Игра будет очень тяжелой для них, учитывая, что мюнхенцы посреди этой недели матч не проводили. Не знаю, насколько берлинцы реально думают, что получится с «Баварией» конкурировать, но выкинуть этот матч из головы точно не получится. С другой стороны, «Унион» — команда эмоций, энтузиазма. На своем поле они, конечно, побегут атаковать. Если «Аякс» даст слабину, то мы, может быть, увидим очередную сенсацию в исполнении немецкой команды.
Я не стал бы здесь зацикливаться на результате. Мне кажется, что от этого матча надо ждать забитых мячей. «Унион» в обороне не закрывается, «Аякс» в обороне тоже не закрывается. В общем, жду бодрый футбол с голами.
Мой вариант – «обе забьют» с коэффициентом 1,94. Это то, что надо. А дальше уже – как фишка ляжет», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Базель» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.10.
Сычёв: возможный переход РФС в Азию — не очень правильное решение.
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