«Альмерия» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Альмерия» – «Барселона» в 23-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Барселоны» и ТМ 4.5 за 1.85.

«Барселона», лидер чемпионата Испании, после вылета из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» должна сосредоточиться исключительно на Кубке Испании, где предстоит класико с мадридским «Реалом», и на сохранении отрыва от того же «Реала» в чемпионате. Важно наконец-то выиграть чемпионат. Думаю, Хави это прекрасно понимает. Особого расстройства после вылета из еврокубка у «Барселоны» и её фанатов присутствовать не должно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Альмерия» — соперник вязкий, не самый удобный. И игра «Барселоны» в последнее время, мягко говоря, не впечатляет. Если и были победы, а их было много, то не всегда с запасом. Даже победа 3:0 над «Севильей» не должна вводить в заблуждение. Матч сложился весьма непросто.

«Альмерия» в последних матчах очень много пропускает – аж 11 мячей. И дома против «Барселоны» она должна собраться. Нужно постараться дать бой. Но в последние годы это не получается. В первом круге «Барса» была сильнее – 2:0. А если мы берём стадион «Медитерранеос», то разные составы каталонцев побеждали, но в матчах забивалось не более пяти мячей. В 2010-м гости победили – 8:0, но это когда было, в прошлой жизни.

Думаю, если учитывать положение и форму игроков «Барселоны», отсутствие из-за травм Педри и Дембеле, матч на выезде с «МЮ», отрицательные эмоции после него, тяжёлая игра будет для каталонцев. Но выиграть они все равно обязаны.

Мой прогноз – победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.85. Никто не поймёт Хави, если здесь он очки потеряет», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

Прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» с коэффициентом 3.30.

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