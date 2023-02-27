«Лацио» — «Сампдория»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Лацио» — «Сампдория».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.96.

«Лацио» продолжает активно преследовать конкурентов за места в зоне Лиги чемпионов и отстаёт от топ-4 всего на два очка. В предыдущем туре римлянам удалось обыграть на выезде «Салернитану», и они однозначно предпримут все попытки для продолжения успешных выступлений. В родных стенах команда довольно опасна, и противнику будет очень непросто зацепиться за очки.

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Однако «Сампдория» находится в такой непростой турнирной ситуации, что ей придётся рискнуть для добычи баллов в столице. Терять клубу уже практически нечего, ведь расстояние до безопасного сектора лишь увеличивается и уже составляет восемь очков. Генуэзцы не выглядят безнадёжно в атаке и вполне способны устроить неприятности сопернику при недооценке.

На мой взгляд, в этой паре стоит ждать яркого противостояния и немалого количества голов. «Лацио» настроен выиграть и не отставать от конкурентов, да и «Сампдории» необходимо забивать, иначе шансы покинуть элиту только увеличатся. Я считаю, что клубы предпочтут открытый футбол и порадуют высокой результативностью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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