«Вильярреал» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Хетафе» в 23-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Закроется испанский тур матчем в Вильярреале. «Вильярреал» будет принимать «Хетафе». Важнейший матч для гостей, которые три тура подряд не проигрывают, наконец-то пришла и долгожданная победа (обыграли «Валенсию» — 1:0). Что касается «Вильярреала», тут совсем всё тухло. Четыре подряд поражения потерпел «Вильярреал», причём болезненные. И «Райо Вальекано» дома уступили, и «Барселоне», и на выезде семь мячей за две игры пропустили – от «Эльче» и «Мальорки», которые мало забивают. В общем, у Кике Сетьена сейчас много головной боли. Надо постараться наладить игру в обороне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если посмотреть последние матчи между этими командами на стадионе «Вильярреала», то они, как правило, получаются малорезультативными. Вообще, «Хетафе» — это не про высокую результативность. В последних четырёх встречах команды только раз сыграли «верх». Если мы говорим про поле «Эстадио де ла Керамика», где «Вильярреал» своих соперников принимает, то за последние пять встреч только одна была «верховой», когда «Хетафе» в 2019-м неожиданно одержал победу.

Учитывая большое количество пропущенных мячей «Вильярреалом», травмы и не совсем хорошую форму ведущих игроков, необходимость «Хетафе» не проиграть, я бы взял «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.65. «Хетафе» упрётся. Вряд ли будет много забитых мячей», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

Месси в матче с «Марселем» забил 700-й мяч на клубном уровне.

Карпин: Дзюба может быть вызван в сборную России.

Гаич оценил шансы ЦСКА завоевать Кубок России.