«Локомотив» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина 3 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Витязь».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.47.

«Целых 60 минут основного времени и полминуты овертайма автор этих строк честно ждал перед телевизором, когда «Локомотив» перестанет мешать играть «Витязю» и наконец-то начнёт играть сам. Но ярославцы так и не начали этого делать, за что и были наказаны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В принципе, если в планах Игоря Никитина нет места никаким атакующим действиям, кроме игры в большинстве, то я «Локомотиву» не завидую. Даже если он пройдёт «Витязь», то дальше ничего хорошего ждать не приходится. А ведь «Витязь» ещё надо пройти.

В принципе, подмосковная команда не показала ничего нового и ничего выдающегося. Она просто сыграла так, как ей позволил соперник, а «Локомотив», стараясь не позволять ничего, всё-таки проиграл. Это как нулевая толерантность к ковиду в Китае, где эпидемия в том числе и из-за этого вспыхивала с новой силой раз за разом.

Но глупым Никитина я никогда не считал и надеюсь, нет, даже уверен, что ко второму матчу он определённые изменения в игру своих подопечных введёт. И к отлично отработанной игре в защите добавится хотя бы чуть больше игры в нападении. Тем более что исполнители у ярославцев есть.

Предполагаю опять-таки жутко низовой матч с тоталом ниже 5.5 и большой вероятностью дополнительного времени. Только на этот раз победить должен «Локомотив», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

Кейн тепло отозвался о Панарине после перехода в «Рейнджерс».

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли обвинён в налоговом мошенничестве.

Панарин: Тарасенко сильно помог «Рейнджерс» в матче с «Филадельфией».