«Спортинг» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.17.

«Спортинг» и «Арсенал» сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Интересное противостояние двух топовых соперников из разных чемпионатов. Хотя в своей лиге лондонцы стоят выше лиссабонцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спортинг» набрал ход в последнее время – сейчас клуб идет на серии выигрышей. Однако в домашнем чемпионате «зелено-белые» пока не претендуют на высокие места – слишком слабо стартовала команда. Сейчас подопечным Рубена Аморима будет тяжело сконцентрироваться на двух турнирах. Хотя в предыдущем раунде Лиги Европы «Спортинг» смог без особых проблем пройти «Мидтьюлланн» (1:1 и 4:0).

«Арсенал» в этом сезоне выступает очень сильно. Клуб всерьез претендует на чемпионство в Англии. Правда, с недавних пор «Манчестер Сити» вплотную подобрался к «канонирам». Так что подопечные Микеля Артеты тоже сейчас вынуждены играть «на два фронта». В эту стадию еврокубка лондонцы вышли напрямую из группового этапа.

Я не думаю, что в этом матче «Арсенал» потерпит неудачу. В своем последним матче на выезде «канониры» уступали 0:2, а в итоге выиграли 3:2. Состав у Артеты очень сыгран, сплочен. «Спортинг», конечно, тоже хорошая команда. Но предпочтение я все же отдаю англичанам», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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