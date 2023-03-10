«Сочи» — «Оренбург»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Сочи» — «Оренбург».

Ставка: победа «Сочи» за 1.77.

«Сочи» не зря провёл очень качественную подготовку ко второй части сезона — в матче прошлого тура команда смотрелась очень организованно и вполне по делу оказалась успешнее ЦСКА по итогу. Южане прилично выглядели функционально и физически, что помогло им добиться успеха в противостоянии с непростым оппонентом. Теперь у них появляется шанс улучшить местоположение в таблице, учитывая не самый лучший тонус противника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Оренбурга», то клуб неплохо смотрелся в контрольных спаррингах, но в официальной игре не показал приличного уровня оппозиции и крупно уступил на выезде «Ахмату». Коллектив выглядел хуже противника по всем параметрам и слишком многое позволял тому у собственных ворот, что вылилось в три пропущенных мяча. Теперь «горожан» ждёт ещё одно непростое испытание, принимая во внимание качество предстоящего соперника.

На мой взгляд, в этой паре стоит отдать предпочтение принимающей стороне. «Сочи» выглядел очень прилично и солидно по всем линиям против москвичей, чего не скажешь о сопернике и его первой игре после перерыва. «Оренбург» явно уступает противнику в классе и опыте, да ещё и выступать придётся на выезде, что наложит дополнительный отпечаток на результат. Я считаю, что южане не испытают особых сложностей и спокойно возьмут свои три очка, учитывая перевес по всем ключевым пунктам», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

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