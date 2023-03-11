Никита Крылов — Райан Спэнн: где смотреть онлайн бесплатно UFC, ставки и коэффициенты

В ночь на 12 марта 2023 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. Один из важнейших боёв в карьере проведёт Никита Крылов, занимающий шестую строчку в рейтинге полутяжёлого дивизиона. Его соперником будет Райан Спэнн.

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты «Фонбет» считают фаворитом Никиту и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.55. Шансы американца оценены в 2.52.

В букмекерской конторе уверены, что поединок закончится досрочно. Поставить на тотал больше 2.5 раунда можно с коэффициентом 2.65, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 1.45.

Поставить на победу Никиты Крылова нокаутом можно с коэффициентом 3.45 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Поединок Никиты Крылова с Райаном Спэнном должен был возглавить турнир UFC Fight Night 220, который прошёл в ночь на 26 февраля. Бой не состоялся, так как Крылов был вынужден сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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