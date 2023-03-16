«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» – «Ростов» в Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: ничья за 3.00.

«Подряд играют «Пари Нижний Новгород» и «Ростов» — сначала провели матч в чемпионате, а теперь в Кубке России. Из Ростова-на-Дону переехали в Нижний Новгород. Это первый матч для Артёма Горлова в качестве тренера «Пари НН» дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Равный матч был в Ростове, качество поля оставляло желать лучшего. Я думаю, что в Нижнем оно будет поинтереснее. Мы видели, от чего команды могут отталкиваться, на каких сильных сторонах могут сыграть. Равные команды, несмотря на то что они на разных полюсах таблицы в РПЛ находятся. Особых отличий между командами я не вижу. Плюс-минус на каких-то позициях они есть, но не более того.

Равная пара. И даже у букмекеров она по равной линии идёт, если смотреть на коэффициенты. Выход в следующий раунд у «Пари» — 1.92, у «Ростова» — 1.95. Преимущество у нижегородцев из-за того, что они играют дома.

Чуть-чуть не дотянули команды до ничьей в предыдущем матче в чемпионате, здесь она вполне реальна. Понятно, что лобовая ничья за коэффициент 3.0 – это хулиганство, но почему бы не попробовать, отталкиваясь от примерной равнозначности составов. Можно попробовать раздробить, сыграв ничьи в таймах. Например, ничья в первом тайме за 1.95. Но можно просто сыграть лобовую ничью за тройку. Мне кажется, в этой паре будут послематчевые пенальти», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.00.

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