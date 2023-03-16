«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы в Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Бетис» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Бетиса» за 3.64.

«Бетису» на поле оппонента не повезло, и после перерыва команда явно поплыла, что привело к крупному поражению и усложнению ситуации с проходом в четвертьфинал. Однако гандикап в три гола не является критичным, и испанцы, на мой взгляд, однозначно попробуют отыграть его в родных стенах, хотя в текущем году и не выглядят там мощно. В чемпионате зелёно-белые после этого поражения в Лиге Европы сумели взять одно очко в поединке с «Вильярреалом» на его поле и в хорошем настроении подходят к ответной игре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается самого «Манчестер Юнайтед», то унижение в Ливерпуле определённо сказалось на настрое и мотивации футболистов, которые вышли на поле «Олд Траффорд» исключительно за крупной победой. До перерыва «красные дьяволы» ещё сталкивались с серьезной конкуренцией от испанцев, но во втором отрезке сумели довести своё преимущество до разгромного. Этот успех делает английский коллектив фаворитом на проход в четвертьфинал, но лёгкой прогулки в Севилью точно ждать не стоит, ведь соперник мечтает о реванше.

На мой взгляд, в этой паре всё, по большому счёту, уже понятно с участником следующей стадии турнира, но конкретно в этом матче интрига жива и не всё так однозначно. «Манчестер Юнайтед» считается фаворитом и этой встрече, но я бы не был так категоричен, ведь «Бетис» будет очень серьёзно заряжен на победу и шансы выиграть у него есть немалые. «Красные дьяволы» вполне могут сыграть по результату и вряд ли будут форсировать события и слишком усердствовать впереди, больше полагаясь на чистую игру сзади. Я считаю, что зелёно-белым удастся добиться успеха дома, но для прохода в четвертьфинал этого им не хватит.

Экспресс с коэффициентом 12.00.

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