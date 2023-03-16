«Арсенал» — «Спортинг»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.89.

«Арсенал» и «Спортинг» встретятся в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги Европы. Неделю назад лиссабонцы смогли оказать сопротивление лондонцам. Однако я не думаю, что сейчас на выезде португальцы добьются успеха.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» после ничьей в ЛЕ встречался с довольно крепким «Фулхэмом» в АПЛ. Причем «канониры» выступали на выезде, а против «дачников» у них дома всегда тяжело играть. Однако подопечные Микеля Артеты тур за туром показывают свой чемпионский характер. И сейчас «пушкари» даже не думали о потере очков – уверенные 3:0.

«Спортинг» тоже сыграл со счетом 3:0 на выходных. Лиссабонцам удалось обыграть «Боавишту» из середины таблицы. Сами же «зеленые» все еще находятся довольно далеко от первого места в турнире – разрыв составляет 15 очков. А вот «Арсенал» в АПЛ все еще является главным претендентом на победу.

Думаю, сейчас команде Артеты будет на руку домашняя игра. Свои фанаты поддержат клуб, который может претендовать сразу на два престижных трофея в этом сезоне. Плюс, Артета – умный тренер. Он наверняка извлек урок из их первой игры. Так что я уверен тут в успехе хозяев поля, причем с отрывом в несколько голов», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 12.00.

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