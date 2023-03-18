«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бернли».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.77.

«Манчестер Сити» и «Бёрнли» сыграют в четвертьфинале Кубка Англии. Команда Гвардиолы может немного отдохнуть от погони за «Арсеналом» в АПЛ и от борьбы в Лиге чемпионов. Однако даже в расслабленном состоянии «горожане» способны обыгрывать бордовых.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Сити», конечно, устроил большое шоу на этой неделе в Лиге чемпионов. После их с «Лейпцигом» первого матча стоял вопрос по поводу прохода «горожан» в четвертьфинал. Однако в ответном матче команда Пепа Гвардиолы заставила всех перестать сомневаться в своих силах. Клуб разгромил немецкого соперника – 7:0. Причём пять мячей в этом матче забил Холанд.

Но и в АПЛ «Сити» играет уверенно – идёт на серии побед. При этом в трёх последних матчах, включая встречу с «Ньюкаслом», «горожане» ещё и не пропускали. В Премьер-лиге команда всё ещё ведёт погоню за лидирующим «Арсеналом» — любая потеря очков может стать решающей в борьбе за титул.

«Бёрнли» же находится в совсем другой ситуации, а точнее – в совсем другом чемпионате. Но на самом деле бордовые близки к возвращению в АПЛ. Сейчас в Чемпионшипе клуб лидирует с отрывом от преследователей. В последних турах подопечные Венсана Компани не проигрывали. В предыдущем раунде Кубка Англии «Бёрнли» выбил «Флитвуд» с достаточно скромным счётом 1:0.

В этом противостоянии я не вижу у гостей особых шансов. Да, «Бёрнли» лидирует в Чемпионшипе и давно не проигрывает, однако по уровню соперники всё равно сильно различаются. Ведь «Манчестер Сити» сейчас претендует на победу не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. От возможности побороться за Кубок Англии «горожане» точно не откажутся. Даже не основной состав команды Гвардиолы обязан легко обыгрывать «бордовых». Моя ставка тут – фора (-1.5) на «Манчестер Сити», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 36.00.

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