ЦСКА — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч 20-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит».
Ставка: ничья за 3.65.
«ЦСКА не сумел обыграть в недавней кубковой игре «Крылья Советов» на их поле и не выглядел особо увереннее оппонента. В чемпионате дела у коллектива идут не лучшим образом, но после трёх поражений кряду он сумел добыть победу, крупно обыграв дома тех же самарцев. Армейцы однозначно будут настраиваться самым серьёзным образом на противостояние с чемпионом и главным своим раздражителем в РПЛ, и есть основания полагать, что питерцев ждёт самый горячий приём в столице.
Что касается самого «Зенита», то клуб тоже провёл не лучший свой поединок в Кубке России. Временами сине-бело-голубые откровенно уступали «Динамо» и вполне закономерно не смогли выиграть, уступив в серии послематчевых пенальти. Теперь не в лучшем настроении и с кадровыми потерями чемпиону предстоит сыграть очень непростой матч в Москве, где оппонент будет заряжен исключительно на победу.
На мой взгляд, в этой паре стоит ждать примерно равной игры и шансы взять три очка у сторон одинаковые. ЦСКА играет дома перед родными трибунами, которые обеспечат внушительную поддержку. Да, «Зенит» в целом солиднее и мощнее по всем параметрам, но клуб отдал немало сил среди недели и имеет кадровый дефицит, что может сказаться на результате. Я считаю, что встреча предстоит сложная и завершится ничейным исходом, принимая во внимание всё вышеизложенное», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 16.00.
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