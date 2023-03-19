ЦСКА — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч 20-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.65.

«ЦСКА не сумел обыграть в недавней кубковой игре «Крылья Советов» на их поле и не выглядел особо увереннее оппонента. В чемпионате дела у коллектива идут не лучшим образом, но после трёх поражений кряду он сумел добыть победу, крупно обыграв дома тех же самарцев. Армейцы однозначно будут настраиваться самым серьёзным образом на противостояние с чемпионом и главным своим раздражителем в РПЛ, и есть основания полагать, что питерцев ждёт самый горячий приём в столице.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается самого «Зенита», то клуб тоже провёл не лучший свой поединок в Кубке России. Временами сине-бело-голубые откровенно уступали «Динамо» и вполне закономерно не смогли выиграть, уступив в серии послематчевых пенальти. Теперь не в лучшем настроении и с кадровыми потерями чемпиону предстоит сыграть очень непростой матч в Москве, где оппонент будет заряжен исключительно на победу.

На мой взгляд, в этой паре стоит ждать примерно равной игры и шансы взять три очка у сторон одинаковые. ЦСКА играет дома перед родными трибунами, которые обеспечат внушительную поддержку. Да, «Зенит» в целом солиднее и мощнее по всем параметрам, но клуб отдал немало сил среди недели и имеет кадровый дефицит, что может сказаться на результате. Я считаю, что встреча предстоит сложная и завершится ничейным исходом, принимая во внимание всё вышеизложенное», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 16.00.

Быстров раскритиковал Ивича и легионеров «Краснодара».

Дзюба: сам не понял, как не забил пенальти «Краснодару».

Агент Тюкавина: хотим уехать в нормальный европейский топ-клуб.