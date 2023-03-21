«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.15.

«Не знаю, что думали вы, но лично я из двух первых матчей данной серии вынес чёткое ощущение, что «Локомотив» играет практически на пределе, а иногда даже и за пределом. Тогда как ЦСКА спокоен, мудр и про свои пределы даже ещё не начинал думать. Потому что пока включения по ходу матча на 10–15 минут для положительного результата достаточно. А что там будет завтра – будем разбираться завтра.

Лучшие прогнозы на сегодня.

То есть исключать отдельно взятой победы «Локомотива», особенно дома, где стены помогают, нельзя. Но победа ярославцев в серии исключена полностью. Предположу, что армейцы постараются такой же малой кровью взять, если получится, третий матч, чтобы потом уже вообще успокоиться. А не получится – и бог с ним, будет ещё четвёртый матч. Тем более что в забавную игру «выкати автобус» они играют лучше «Локомотива», а в ещё более забавную игру «разнеси автобус» железнодорожники играть вообще не умеют. А красно-синие умеют, и даже очень.

Поэтому предположу ещё один сверхупорный и малорезультативный матч с тоталом ниже 6.5. По итогам которого армейцы в очередной раз обыграют железнодорожников – не в основное время, так в дополнительное. Что там ни говори, но «Локомотив» умеет только не давать играть соперникам, да и то, как выясняется, не всем. А ЦСКА умеет и это, и ещё много чего всякого», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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