Прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.38

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.38.

Эта серия пока в полной мере складывается по сценарию ЦСКА, которому теперь важно просто не допускать критических ошибок в Ярославле. Тем не менее не следует считать, что «Локомотив» не использует преимущество своей площадки. Подопечные Игоря Никитина, несмотря на счёт серии, пока её не проваливают. Им удалось сыграть закрыто в первом матче, навязав сопернику свою игру, но класс армейцев всё-таки сказался.

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Вторая игра и вовсе оказалась противоречивой – первая половина полностью осталась за железнодорожниками. В двух последних гостевых матчах в Кубке Гагарина команда Сергея Фёдорова проиграла, пропуская в среднем по четыре шайбы за игру. Армейцы прекрасно понимают, что право на одну ошибку у них есть, поэтому не исключено, что на выезде их мотивация не будет на том же уровне, что и у соперника.

«Локомотиву» же отступать некуда – третье поражение практически гарантирует вылет. В плей-офф на домашнем льду он ещё не допускал поражений в основное время и всегда играл от обороны – больше двух шайб не пропускал. В пяти из шести последних матчей ярославцев в этом сезоне дома забивалось не более четырёх голов. Поэтому рассмотрим ставку на тотал меньше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.38.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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