Италия — Англия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Италия — Англия.

Ставка: победа Италии за 2.80.

«Италия и Англия встретятся в рамках первого тура квалификации на Евро-2024. Интересная пара, которая привлечёт внимание многих фанатов, тем более что соперники встречались в финале прошлого Евро.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тогда, летом 2021 года итальянцы разрушили все мечты англичан на долгожданный трофей. На том Евро подопечные Манчини изначально не считались главными фаворитами, но, собравшись как команда, смогли дойти до финала и обыграть там довольно сильную Англию.

После этого «лазурную команду» ждало разочарование в квалификации ЧМ-2022 — Македония не пустила сборную на главный международный турнир. Зато в финальный этап Лиги Наций команда Манчини не позволила себе не выйти.

А Англия извлекла свои уроки из поражения в финале Евро-2020. Да, в Лиге Наций сборная успеха не добилась, но зато без особых проблем вышла на ЧМ-2022. Там англичане показывали сильный футбол и вполне могли бы претендовать на выход в финал, если бы не Франция (1:2).

Друг с другом противники после финала Евро-2020 играли в рамках Лиги Наций. Там подопечные Саутгейта не смогли взять реванш у «лазурной команды» — 0:0 и 0:1. Сейчас же сборные сыграют в рамках отбора на Евро-2024. Снова оба коллектива являются фаворитами в группе.

Тут сыграют, как говорится, «неуступчивая Англия» и «наглая Италия». Матч явно будет жарким. Однако, думаю, преимущество из-за домашней арены будет у итальянцев. Команда Манчини привыкла дерзко играть с соперниками — англичане такого не любят.

Ставлю на победу Италии», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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