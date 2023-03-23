Иран — Россия: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч в Тегеране

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Иран — Россия.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21.
«Товарищеский матч сборных. Иран против России, игра пройдёт в Тегеране. В последнее время Россия играла неважно. Но я думаю, что ситуация будет меняться. Потому что очень большая критика обрушилась на игроков и тренера. Это не может не учитываться. Жаль, что из-за травм не смогли приехать Головин и Миранчук. Мы знаем, что Джикия получил травму. Тем не менее Россия обязана показать яркую игру.
Это же касается и Ирана. Мы знаем Иран как закрытую команду, которая играет глубоко в обороне, имея хороших нападающих впереди. Обычно у них играли Тареми и Азмун. Сейчас Азмун не играет, но остался Тареми при неплохой поддержке. После ЧМ Кейруш ушел в отставку как раз по причине слишком закрытого футбола. Сейчас в команде местный специалист, который должен влюбить в себя болельщиков. Иран должен перестроиться и показать зрелищную игру.
Всё это должно привести к ТБ. Сложно сказать, кто победит. Но после таких невнятных игр России и перестановок в Иране мы увидим открытый футбол», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 6.98.
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