Франция — Нидерланды: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Франция — Нидерланды.
Ставка: победа Франции за 1.92.
«Первый тур отбора к Евро. Напомню, что в группе с Францией и Нидерландами играют Гибралтар, Греция и Ирландия. Безусловно, именно Франция и Нидерланды пройдут дальше.
Французы играют дома. В команде произошли небольшие изменения: ушли Варан и Льорис. Но в основном игроки все те же, кто играл на ЧМ. Конечно, очень сильная линия нападения: Жиру, Гризманн и Мбаппе. Килиан назначен капитаном команды. После такого повышения Мбаппе обязан забить. Поставлю на его гол.
У голландцев перемены на мостике. Куман возглавил команду. Конечно, в составе будут перестроения. Посмотрим, в какую сторону изменится игра.
Но Франция у себя дома, состав сыгран и проверен. Хозяева победят. Ставлю на П1», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 7.30.
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